Понедельник, 12 Ноября 2018 12:57

АрмИнфо. Флаг Арцаха вновь стал "яблоком раздора" между армянами и азербайджанцами в ходе турнир по смешанным единоборствам ACB Promotion.

Так, в Москве в ходе турнира по смешанным единоборствам ACB Promotion с участием двух российских спортсменов армянского происхождения Георгия Караханяна и Эдуарда Вартаняна, которых поддержала большая группа фанатов с флагами Армении и Арцаха произошла потасовка.

Азербайджанские фанаты попытались отнять у армян флаги Армении и Арцаха. Как сообщается на странице армянской фанатской группы First Armenian Front (FAF) в Facebook потасовка завершилась бегством с места инцидента азербайджанцев.

Также стало известно, что драку разнимал ОМОН.

По единогласному решению судей Вартанян был объявлен победителем в поединке с россиянином Устармагомедом Гаджидаудовым. Георгий Караханян также победил своего соперника Тимура Нагибина, который был дисквалифицирован за неспортивное поведение - удар соперника после остановки боя.