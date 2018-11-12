Понедельник, 12 Ноября 2018 12:53

АрмИнфо. Республиканская партия Армении примет участие во внеочередных выборах в парламент: официальное решение принято на состоявшемся накануне заседании Исполнительного органа и Совета партии.

На заседании произошли также некоторые рокировки в руководящем органе партии. Так, первым зампредом РПА вместо экс-премьера Карена Карапетяна был избран экс-министр обороны Виген Саркисян, который также возглавит пропорциональный список партии. Председатель РПА, экс-президент Серж Саргсян и Карен Карапетян в выборах не примут участия. Саргсян также признался однопартийцам, что на съезде РПА, который запланирован в 2019 году, он подаст в отставку и будет избран новый председатель.

Произошла также смена главы женсовета партии, вместо экс-вице-спикера Эрмине Нагдалян ею стала депутат Карине Ачемян. Правда, до этого эта должность была предложена вице-спикеру Арпине Ованнисяна, но она отказалась от подобной перспективы.

Глава молодежного крыла партии, 43-летний Карен Авакян был вынужден уступить свое место в исполнительном органе директору политической школы РПА им.Андраника Маркаряна Айку Мамамичяну.

Известны также имена, которые составят первую десятку пропорционального списка партии. Первым номером пойдет Виген Саркисян, за ним последуют вице-спикеры Эдуард Шармазанов и Арпине Ованнисян, четвертым в списке будем экс-глава СНБ Давид Шахназарян, далее пойдет зампред Армен Ашотян. В десятке окажутся также Карине Ачемян и Айк Мамамичян.

Как заявил уже первый зампред РПА Виген Саркисян, пария готова к досрочным выборам. А вице-спикер и по совместительству пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов даже заявил, что партия претендует на второе место в парламенте и на 30% голосов избирателей. Практически все кандидаты, включенные в пропорциональный список, померятся силами и по рейтинговой системе. Исключение по всей вероятности составит Арпине Ованнисян, которая отказалась и от этой перспективы.