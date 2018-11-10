Суббота, 10 Ноября 2018 18:52

АрмИнфо. Всемирно известный штангист, чемпион мира и Европы, чемпион Олимпийских игр Юрий Варданян будет похоронен в Пантеоне Еревана им. Комитаса. Такое решение приняла специально созданная комиссия.

Панихида пройдет 12 ноября в 18:00 в церкви Святого Акопа в Гюмри.

Церемония прощания запланирована на 13 ноября с 10:00 до 15:00 в Спортивно- концертном комплексе им. Карена Демирчяна в Ереване.