Суббота, 10 Ноября 2018 18:42

АрмИнфо. Партия "Республика" и "Свободные демократы" пойдут на внеочередные парламентские выборы в составе блока "Мы". Соответствующий меморандум подписали 10 ноября лидеры партий - Арам Саргсян и Хачатур Кокобелян.

По словам Арама Саргсяна, блок "Мы" придерживается той точки зрения, что бархатная революция в Армении достигнет своей окончательной цели, если будут важные изменения как во внутренней, так и внешней политике республики.

Отметим, что в декабре 2016 года партии "Просвещенная Армения" (лидер - Эдмон Марукян), "Республика" (лидер - Арам Саркисян) и "Гражданский договор" (лидер - Никол Пашинян) заявили об объединении в блок "Елк" и совместно приняли участие в парламентских выборах весной 2016 года. На последних выборах в Совет старейшин Еревана партия "Республика" принимала участие совместно с "Просвещенной Арменией" блоком "Луйс". Тем временем, 4-го ноября партия "Просвещенная Армения" заявила, что в результате длительных обсуждений с партией "Республика" приняла решение самостоятельно участвовать в предстоящих выборах в Национальное Собрание по своему списку - с собственным видением и программой.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018года. На организацию и проведение парламентских выборов будет направлено около 3 млрд драмов. Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Партии и блоки могут представить заявки на участие до 18:00 часов 14 ноября. Регистрация в ЦИК проводится до 18?00 часов 19 ноября. Время для агитации - 26 ноября - 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней.