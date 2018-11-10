Суббота, 10 Ноября 2018 14:12

АрмИнфо. Члену партии "Сасна црер", герою карабахской войны Жирайру Сефиляну вновь отказали в предоставлении гражданства задним числом. Об этом сообщает секретариат всеармянской партии "Сасна црер", реагируя на активизацию обсуждений очередного отказа в гражданстве Сефиляну.

Партия "Сасна Црер" напоминает, что Жирайр Сефилян 1 августа обратился к премьер- министру Армении Николу Пашиняну о получении гражданства Армении задним числом, но руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян заявил, что этот вопрос может быть решен в судебном порядке.

В связи с этим, в распространенном заявлении партии "Сасна Црер", в частности, отмечается: "Руководитель аппарата Правительства Армении, по сути, фиксирует отсутствие желания предоставлять Жирайру Сефиляну гражданство задним числом, и если он не согласен с этим решением, то может обратиться в суд".

"Сасна црер" сообщает, что Сефилян 2-го августа в установленном законом порядке подал заявку на получение гражданства также по обычной процедуре. К данному заявлению онприложил письмо, в котором призывал армянского премьера решить вопрос с гражданством задним числом, учитывая его прежние запросы о предоставлении гражданства. "По истечении двух месяцев, в начале октября Жирайр Сефилян получил письмо из аппарата правительства, в котором говорилось, что письму в установленном порядке дан ход", - говорится в сообщении. Параллельно представители интеллигенции обратились к премьер-министру с просьбой выдать Сефиляну гражданство Армении задним числом, так как он ранее 3 раза обращался по вопросу получения гражданства, однако, "его заявления незаконно были отклонены". Меж тем партия "Сасна црер" подчеркивает, что закон не запрещает считать уважительными ранее представленные заявления о получении гражданства и дает возможность для его получения задним числом.