Суббота, 10 Ноября 2018 12:24

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян предлагает на предстоящих внеочередных выборах в парламент установить новую традицию - предвыборные дебаты транслировать в прямом эфире.

"Думаю, на предстоящих внеочередных выборах в парламент следует установить весьма важную традицию, которая в дальнейшем должна быть закреплена также законодательно. Предвыборные дебаты в прямом эфире с участием первых лиц политических сил, участвующих в выборах", - написал Пашинян на своей странице в Facebook

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018года. На организацию и проведение парламентских выборов будет направлено около

3 млрд драмов. Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Партии и блоки могут представить заявки на участие до 18?00 часов 14

ноября. Регистрация в ЦИК проводится до 18?00 часов 19 ноября. Время для агитации - 26 ноября - 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней.

Предвыборный штаб блока "Мой шаг" возглавит и.о. министра территориального управления и развития Армении Сурен Папикян. Никол Пашинян не станет выдвигаться по рейтинговой системе. "Я буду всереспубликанским кандидатом", - отметил он ранее. На вопрос будут ли в списке партии "Гражданский договор" собственники и бизнесмены Пашинян заявил: "Пусть собственники занимаются своей собственностью".