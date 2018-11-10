Суббота, 10 Ноября 2018 11:52

АрмИнфо.Сотрудники Ереванского зоопарка и Фонда сохранения культурных ценностей и дикой природы (FPWC) спасли бурого медведя в ущелье Карби, расположенной в Арагацотской области.

Согласно информации зоопарка, медведь попал в капкан из металлических тросов. Он выпутался из первого ряда проволоки, но в следующем застрял. По словам директора зоопарка Рубена Хачатряна, к счастью, трос сдавил медведю не шею, из-за чего животное могло умереть от удушья, а бока.

Специалисты издалека временно усыпили медведя, потом подошли к нему, перерезали тросы и отошли на безопасное расстояние. Оттуда они следили за медведем, пока тот не проснулся и не ушел.