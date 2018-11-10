Суббота, 10 Ноября 2018 09:04

АрмИнфо. Впредь в Ереване будет упрощен процесс предоставления разрешения на законное строительство. С таким заявлением выступил мэр Еревана Айк Марутян во время представления сотрудникам Департамента по контролю градостроительства и земель мэрии Еревана нового главу, которым стал Роберт Дарбинян.

А.Марутян отметил, что сфера управления градостроения и земельного надзора полностью будет регулироваться главным архитектором Еревана. Мэр призвал сотрудников департамента работать качественно и быстро реагировать на любые незаконные проявления, предотвращая их.

<Незаконное строительство должно быть немедленно прекращено, без переговоров, просьб или знакомств. Тот, кто скажет вам, что позвонит мэру или главному архитектору для решения подобных вопросов, знайте, что в Армении или за ее пределами нет такого человека. Я хочу, чтобы вы были сильны в этом и не сомневались в том, что впредь никаких действий против вас совершено не будет, никаких соглашений с теми, кто осуществляет незаконное строительство, не будет достигнуто. Мы стоим за вашей спиной, идите вперед>, - сказал мэр.