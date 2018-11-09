Пятница, 9 Ноября 2018 19:41

АрмИнфо. - Turan. Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и по конфликтам в Грузии Тойво Клаар накануне встретился с группой активистов гражданского общества Азербайджана. Об этом сообщает Turan.

Bо встрече приняли участие: глава Общества защиты прав женщин Новелла Джафароглу, председатель Азербайджанского национального комитета Хельсинкской гражданской ассамблеи Арзу Абдуллаева, председатель Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов и консультант Международной кризисной группы Заур Шириев.

Как сообщил Turan Аваз Гасанов, в ходе встречи обсуждалась роль Душанбинской встречи президента Ильхама Алиева с премьер-министром Николом Пашиняном в урегулировании карабахского конфликта.

Кроме того, был поднят вопрос о нынешнем тяжелом положении азербайджанских НПО, невозможности реализовать грантовые проекты в области поиска путей решения карабахского конфликта.

B ходе встречи было отмечено, что Евросоюз обсуждает с властями и гражданским обществом возможность реализации трехлетнего проекта по мирному урегулированию конфликта.

"B ходе встречи также было отмечено, что в ходе уже реализованного в 2015-18 гг. проекта ЕС были созданы определенные ресурсы. Однако нынешнее сложное положение гражданского общества Азербайджана не позволяет доводить эти ресурсы до аудитории", - сказал Гасанов.