Пятница, 9 Ноября 2018 18:34

АрмИнфо.Законодательная инициатива Министерства труда и по социальным вопросам Армении, которую СМИ уже успели "окрестить" документом, направленным на снижение пенсии судьям, не поступала в Министерство юстиции, как того требует закон, сообщает пресс-служба Минюста.

Речь идет о поправках в закон "Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц", которая с 15-30 октября с.г. была размещена на едином портале правовых актов e-draft.am. Как говорится в обосновании к документу, цель представленного проекта - смягчить поляризацию по размерам пенсионных выплат, и преодоление несоответствия по ним. Так, предлагается в государственной пенсионной системе внедрить новый инструмент - установить максимальный размер пенсии. После этого ни одна пенсия не может превышать размер, максимально установленный законом пенсии. Данная прерогатива, как отмечается, будет отведена правительству РА. Отмечается, что в рамках закона "Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц" по положению на 1 октября 2018 года пенсию получают 638 человек, средний размер пенсии составляет 344 тыс драмов. Для отдельных категорий граждан средний размер пенсии превышает данный показатель, в частности, члены Конституционного суда в среднем получают 670 тыс драмов, судьи 522 тыс драмов, прокуроры 384 тыс драмов, служащие следственной службы - 441 тыс драмов.

"Учитывая, что размер трудовой пенсии при наличии 35-летнего трудового стажа составляет 41625 драмов, а около 17 тыс пенсионеров получают пенсию ниже уровня предельной бедности, целесообразно для пенсионеров, получающих пенсию по закону "Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц" установить максимальный размер пенсии для смягчения несоответствия между размерами пенсионных выплат", - говорится в законопроекте.

Тем временем, как сообщает Минюст, к ним не поступал данный документ. Вместе с тем, ведомство отмечает, что высокая пенсия отставным судьям

- не есть привилегия для них, а средство защиты интересов общества и правосудия, и гарантия их социальной независимости. Подход лежит также в основе соответствующей европейской хартии, адекватно чему Судебный кодекс Армении гласит, что пенсия судьи не может быть сокращена, "за исключением тех случаев, когда адекватно сокращаются пенсии всем высокопоставленным должностным лицам".

Между тем, с целью преодоления крайней (продовольственной) бедности среди пенсионеров совсем недавно Правительство Армении в лице Министерства труда и по социальным вопросам инициировало поправки к закону "О государственных пенсиях", по итогам которых с 1 января 2019 года минимальный размер пенсии повысится на 60% - с 16 тыс до 25500 драмов. Для других же пенсия по трудовому стажу рассчитывается по следующей схеме - базовая пенсия 16 тысяч драмов, плюс надбавки за стаж - по 800 драмов за первые 10 лет и по 500 за последующие.