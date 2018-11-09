Пятница, 9 Ноября 2018 18:11

АрмИнфо. Вседозволенность и абсолютный волюнтаризм, который демонстрируют США уже давно нужно заканчивать, нужно жить в рамках международного права. Такое мнение 9 ноября в ходе видео-моста Ереван- Москва-Таллин заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, отвечая на вопрос АрмИнфо о возможном давлении США на Армению по вопросу Ирана.

"Любая суверенная страна, такая как Армения, имеет право дружить и иметь отношения с тем, с кем она считает нужным. И никто не должен кого-то в этом плане упрекать. Политику, которую ведут Соединенные штаты по принципу "есть мнение Вашингтона, и есть неправильное мнение" - надо давно заканчивать. Не думаю, что Армении здесь нужно сильно беспокоиться, хотя давление будет очень серьезным и не учитывать это нельзя. Но, тут есть еще и Россия - ее поддержка и ее слово. Надо и это иметь ввиду", - отметил российский сенатор.

Отметим, Пятого ноября вступили в силу новые санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. Минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он

также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября.

США также предостерегли другие государства, в том числе и Армению от взаимодействия с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.