Пятница, 9 Ноября 2018 18:05

АрмИнфо.В результате следственных мероприятий со стороны Следственного комитета Армении в рамках дела о злоупотреблениях в ООО "Селена", которому принадлежит развлекательный комплекс "Янс", являющийся собственностью супруги экс-главы охранной службы третьего президента Сержа Саргсяна Вачика Казаряна, были выявлены случаи сокрытия налогов на сумму в 1 млрд 163 млн 516 тыс драмов.

Следствие установило, что ООО путем фальсификации документов, де-факто не являясь субъектом, платящим привилегированный налог, было зарегистрировано, как субъект, платящий привилегированный налог. Таким образом, ООО уклонилось от выплаты реальных налогов, нанеся тем самым государству ущерб в особо крупных размерах.

По факту возбуждено новое уголовное дело в сокрытии налогов в особо крупных размерах.

Ранее следствие в рамках уголовного дела в отношении ООО "Селена" выявило крупную сумму денег и драгоценности в квартирах и гаражах директора ООО С.Карапетян и фактического собственника Рузанны Бегларян (супруга Вачика Казаряна). В целом сумма составила $1.110.400, 35.000.000 драмов, 230.500 евро. Данная сумма передана на хранение Центробанку до завершения следствия. Примечательно, что супруг Бегларян Ваче Казарян, как и она сама, являясь, как семья высокопоставленного госслужащего, лицами, подлежащими декларированию имущества, не указали данные суммы в своих декларациях. По факту Казарян был арестован, впоследствии освобожден под залог в 2 млрд драмов.