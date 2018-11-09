Пятница, 9 Ноября 2018 18:04

АрмИнфо.Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян в Москве принял участие в XVII Совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СНБ РА, в ходе своего доклада Ванецян выделил нынешние террористические угрозы на Южном Кавказе и подчеркнул приоритеты спецслужб по их нейтрализации.

Напоминаем, ежегодное совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов состоялось в Москве 7-8 ноября. В нем приняли участие представителей более 70 стран. Одним из главных вопросов повестки совещания был противодействие терроризму.