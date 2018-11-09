Пятница, 9 Ноября 2018 18:03

АрмИнфо."Не я должен давать оценку дороге, которую выбрала Армения, ее дают народ и время". Об этом заявил в беседе с журналистами 9 ноября президент Армении Армен Саркисян.

"Сегодня имидж Армении очень высокий, потому что мы своеобразная страна, которая совершила драматические изменения очень цивилизованным образом. Этому можно дать разные названия: бархатная революция, революция любви, новая Армения, но на самом деле мы совершили в республике очень драматические изменения в очень человеческой форме, без крови, конфликта, трагедии, и мир это ценит. Оценивается это и в диаспоре, что также существенно. Перед нами стоит задача, как сделать реальными эту привязанность, положительные чувства, ожидания. А для этого необходимо сотрудничество всех", - заявил Саркисян.