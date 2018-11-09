Пятница, 9 Ноября 2018 17:19

АрмИнфо. Замминистра юстиции Армении Виген Кочарян в Вашингтоне принял участие в международной конференции "Неделя права, правосудия и прогресса".

Во время своего выступления Кочарян представил шаги Армении в сфере защиты прав человека, реформ в судебно-правовой сфере, а также прогресс, зафиксированный в реализации программы "Стабильное развитие 2030".

В рамках мероприятии Кочарян также провел встречу с представителями Всемирного банка, в ходе которой была достигнута договоренность о реализации в 2019 году программы по мониторингу судебной системы Армении.