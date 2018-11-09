Пятница, 9 Ноября 2018 17:17

АрмИнфо.Однозначно то, что опирающийся "на оккупацию" статус-кво неприемлем и должен быть изменен. Об этом в интервью Trend заявил заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В этой связи он напомнил, что недавно на брифинге сопредседателей Минской группы ОБСЕ, проведенном в Постоянном совете ОБСЕ в Вене, США и другие делегации еще раз озвучили неприемлемость статус-кво. "А изменение статус-кво предусматривает вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Позиция Азербайджана по урегулированию нагорно-карабахского конфликта обоснована нормами и принципами международного права, резолюциями СБ ООН и Хельсинкским заключительным актом", - сказал Гаджиев.

При этом он заверил, что только в последние месяцы, был принят ряд документов, в частности, документ о приоритетах партнерства с ЕС, заключительная декларация Брюссельского саммита НАТО, обращение канцлера и министра иностранных дел Германии, официальных лиц США и посла этой страны в Армении, министра иностранных дел Бельгии, а также декларации, принятые на трехсторонних встречах министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Ирана, а также Азербайджана, Грузии и Турции, проведенных в Стамбуле, где выражена поддержка территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ Азербайджана, "отмечено, что Нагорный Карабах - территория Азербайджана и для урегулирования конфликта Армения должна вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий".

"Армения должна правильно оценивать ситуацию и вывести свои войска с территории Азербайджана. Только в этом случае возможно достижение продвижения в решении конфликта, обеспечение устойчивого мира, в котором нуждается регион", - заверил Гаджиев.

Он также сообщил, что в Баку вчера внимательно следили за саммитом глав государств Организации Договора о коллективной безопасности в Астане и были приняты во внимание документы, подписанные по итогам саммита, и заключительная декларация. "Один из этих документов - о правовом статусе стран-наблюдателей и стран-партнеров. Что касается Армении, то очевидно, что Армения находится в изоляции и загнана в угол. Следует учесть, что у Азербайджана очень тесные отношения дружбы и партнерства со всеми членами ОДКБ, за исключением, по известным причинам, Армении. И это сотрудничество продолжает расширяться в двусторонней и многосторонней плоскости", - резюмировал Гаджиев.