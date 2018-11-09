Пятница, 9 Ноября 2018 17:15

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян утверждает, что его не смущает ограниченность полномочий главы государства. Об этом он заверил в беседе с журналистами.

Он заметил, что отлично был проинформирован о полномочиях президента Армении, прежде чем дать согласие о вступлении в эту должность. При этом Саркисян призвал обратиться с вопросами о президентских полномочиях к тем, кто этим вопросом обеспокоен. "Будут ли мои полномочия чуть больше или меньше, для меня нет разницы, поскольку я отчетливо представляю, как должен служить родине",- резюмировал Саркисян.

Отметим, что на днях глава делегации Евросоюза в Армении Петр Свитальски заявил, что полномочия президента Армении очень ограничены, и этот вопрос необходимо скорректировать путем конституционных реформ.