Пятница, 9 Ноября 2018 16:26

АрмИнфо.8-го ноября в спортивном зале “Динамо” Еревана состоялась торжественная церемония открытия футбольного турнира “Лига ВТБ” среди министерств, инициированного Банком ВТБ (Армения). В турнире принимают участие команды:

Министерства труда и социальных вопросов РА.

Министерства сельского хозяйства РА;

Министерства обороны РА;

Министерства образования и науки РА;

Полиция РА;

Министерства диаспоры РА;

Министерства территориального управления и развития РА;

Министерства финансов РА;

В церемонии открытия турнира гостей поприветствовали и провели символическую передачу мяча “Лиги ВТБ” и.о. Mинистра спорта и по вопросам молодежи Габриэль Казарян и Генеральный Директор – Председатель директората ЗАО “Банк ВТБ (Армения)” Иван Телегин. Со специальным танцевальным номером для гостей церемонии выступила сборная Армении по художественной гимнастике. А стартовала “Лига ВТБ” матчем между командами Министерства сельского хозяйства и Министерства финансов.

Призовой фонд турнира “Лиги ВТБ”, финал которого состоится 6-го декабря, распределен следующим образом: т:

1-е призовое место – 1 000 000 драмов РА

2-е призовое место – 700 000 драмов РА

3-е призовое место – 500 000 драмов РА.

Банк ВТБ (Армения) желает всем командам интересной и зрелищной игры, удачи и победы!