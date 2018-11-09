Пятница, 9 Ноября 2018 16:23

АрмИнфо. Beeline сегодня отпраздновал 10-летие программы стажировки «Третье поколение». Участники десятой юбилейной программы представили презентации о прохождении стажировки, а на торжественное мероприятие были приглашены их наставники, представители карьерных центров Армении и сотрудники, которые пришли работать в Beeline именно благодаря проекту «Третье поколение».



Молодые стажеры поделились впечатлениями о первых месяцах стажировки, а также представили идеи и предложения, которые хотели бы внедрить в компании. Программа «Третье поколение» стартовала в 2008 году, и за это время стажировку в Beeline прошли 130 студентов. Более половины из них сегодня являются сотрудниками компании, многие занимают ключевые позиции. Более того, один участник программы в настоящее время работает в операционной компании группы на Украине.



«Мы очень гордимся успехом программы стажировки, благодаря которой ряды нашей компании пополняются целеустремленной талантливой и креативной молодежью. Нам тоже есть что дать студентам – для каждого из них мы предлагаем индивидуальный план стажировки и назначаем персонального наставника. Стажеров ждет участие в текущих проектах компании, а также интересные задачи, позволяющие применить свои знания на практике и получить опыт работы параллельно с учебой», - отметил генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.



Принять участие в программе стажировки Beeline могут студенты старших курсов (3-й и выше), которые демонстрируют высокую успеваемость, целеустремленность и креативность. Стажировка проводится в различных подразделениях компании – информационные технологии, маркетинг, юридический отдел и других. По итогам программы лучшие стажеры приглашаются работать в Beeline. Набор стажеров в программу «Третье поколение» проходит ежегодно с апреля по май. Студентам нужно заполнить соответствующую заявку на сайте компании www.beeline.am

