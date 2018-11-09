Пятница, 9 Ноября 2018 16:12

АрмИнфо. Не думаю, что США будет продавать оружие Армении Азербайджану, но разговоры вести будет. Такое мнение 9 ноября в ходе видео-моста Ереван-Москва-Таллин заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, коснувшись перспектив продажи вооружения Вашингтоном Ереван и Баку.

Клинцевич считает, что в сложившихся реалиях США преследуют цель внести раздор между Россией и ее партерами в регионе. В этом контексте, он напомнил, что Россия неоднократно подчеркивала, что Армения является одной из самых дружественных ей стран на постсоветском пространстве, и никогда не предавала ее. "Не думаю, что США будут продавать оружие Армении и Азербайджану, но разговоры вести будут, так как это крайне сложный вопрос, связанный с нашими соседями и с Россией. Вряд ли Россия согласится с этой провокацией. Но США во всем видят деньги, поэтому будут пытаться втюхать таким странам как Армения, Азербайджан, Украина старое, но надежное оружие, чтобы не пропадало", - сказал он, добавив, что проба пера сделана, и теперь будет мониторинг мнений.

В заключение депутат добавил, что США будут спекулировать конфликтом между Арменией и Азербайджаном, чтобы навредить России.

Отметим, что советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в рамках визита в Ереван коснувшись возможной продажи американского вооружения Азербайджану, в частности, сказал: "Я не могу прогнозировать, каким будет решение по части увеличения продажи количества вооружения. Но, ситуация такова, что Армения большую часть своего вооружения приобретает у России, Азербайджан также более 80 % закупает у РФ. Это обстоятельство, безусловно, не способствует урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Этот факт дает серьезный инструмент для воздействия на стороны и не приводит к миру. Мы, американцы, верим в то, что конкурентность является движущей силой. "И наше вооружение в любом случае лучше российского. И полагаю, что мы этот вопрос должны изучить в рамках наших законов".