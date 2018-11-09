Пятница, 9 Ноября 2018 16:10

АрмИнфо. Раз принята форма смены руководителей по странам, то мне кажется, в этом плане нужно придерживаться этой тенденции. Такое мнение 9 ноября в ходе видео-моста Ереван-Москва-Таллин выразил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, отвечая на вопрос АрмИнфо о том, сохранит ли Армения пост Генсека ОДКБ. "Как бы там ни было, Россия стоит на этих позициях, и думаю, что это, наверное, очень правильно. Это элементы доверия, в том числе к самому институту ОДКБ. Когда создавалась ОДКБ, был Николай Бордюжа, и тогда не возникало никаких вопросов. Это связано с масштабом личности. Прошло время, люди в политике уходят, появляются новые, в каждой стране со своим потенциалом, где-то, возможно недостаточным. Здесь, наверное, надо говорить о принципах международного права, которые нужно соблюдать и действовать", - сказал он, добавив, что если всё время эту должность будет занимать представитель от Российской Федерации, рано или поздно ее будут упрекать в абсолютном доминировании и недемократичности самого института ОДКБ.

Сенатор выразил убеждение в том, что в этом вопросе нужно работать в рамках договоренностей ОДКБ. "Если каждый раз выстраивать свои планы, то это ни к чему хорошему не приведет. Но, это мое личное мнение", - заключил Клинцевич.

Отметим, что Пост генерального секретаря ОДКБ до ноября этого года занимал Юрий Хачатуров. 26 июля Специальная следственная служба

Армении предъявила Хачатурову обвинение в свержении конституционного 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.).

2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря организации. Досрочный отзыв инициировала армянская сторона.

Накануне, в Астане лидеры ОДКБ должны были выбрать нового генсека организации, однако вопрос был перенесен на повестку встречи глав государств 6 декабря в Санкт- Петербурге.

Армянская сторона настаивает на том, что пост генсека должен оставаться за Арменией, так как этот вопрос связан не с той или иной личностью, а с уставными нормами пострановой ротации.