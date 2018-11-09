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АрмИнфо. Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1,05 млрд. евро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.
Выпуск состоял из двух траншей еврооблигаций по номинальной стоимости: на сумму 525 млн. евро со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55% , и на сумму 525 млн. евро со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%.
Еврооблигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи, и 10-ти летний транш также включен в листинг Биржи Международного финансового центра «Астана».
5 ноября в Лондоне состоялся прайсинг, где приняли участие более 200 инвесторов с общим объем активов более 25 трлн.долл.США. Объем книги заявок составил порядка 3,3 млрд. евро.
Стоимость заимствования по дебютному выпуску Казахстана в евро установлена на уровнях, близких к существующей кривой доходности Мексики, которая имеет более высокий суверенный кредитный рейтинг, что свидетельствует о наличии высокого доверия и интереса со стороны иностранных инвесторов к Казахстану.
С 29 октября по 2 ноября текущего года в Париже, Франкфурте, Амстердаме и Лондоне состоялось 5-дневное роуд-шоу команды представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка Республики Казахстан и МФЦА.
Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала с июля 2015 года, при этом размещение еврооблигаций, номинированных в евро, является дебютным. Таким образом, дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, установит полноценную кривую доходности в евро, обеспечит диверсификацию валютной корзины правительственного внешнего долга и расширение инвесторской базы, а также установит ценовой ориентир (бэнчмарк) для возможных будущих выпусков казахстанских корпоративных эмитентов. Также для Биржи МФЦА данное размещение стало дебютным, что является важным шагом на пути развития МФЦА как центра привлечения международного капитала. В качестве международных организаторов сделки выступили Citi и Societe Generale, казахстанского организатора - BCC Invest.
|ЕС хочет активизировать участие гражданского общества в карабахском урегулировании
|Законодательная инициатива Минсоцтруда Армении об установлении максимального размера пенсий вызвало недовольство Минюста
|КС признал неконституционными некоторые положения законов о регламенте НС и назначении судей Конституционного суда
|Российский сенатор пообещал Армении поддержку в случае американского давления по вопросу отношений с Ираном
|ООО "Селена", принадлежащее семье главы охранной службы Сержа Саргсяна, сокрыло от государства налоги на сумму в 1,6 млрд драмов
|Артур Ванецян в Москве рассказал о террористических угрозах на Южном Кавказе
|Президент Армении уверен: Рейтинг республики очень высок
|Посол РА в Ватикане попрощался с Папой Римским
|С 13 ноября в Армении ожидаются снегопады
|В Армении на средства Всемирного банка будет реализована программа по мониторингу за судебной системой
|Баку: Опирающийся "на оккупацию" статус-кво неприемлем и должен быть изменен
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|Стартовал футбольный турнир Лига ВТБ
|Beeline отпраздновал 10-летие программы стажировки «Третье поколение»
|Клинцевич: США будут пытаться "втюхать" таким странам как Армения, Азербайджан, Украина старое, но надежное оружие
|Франц Клинцевич: Вопрос нового Генсека ОДКБ должен решиться в соответствии с нормами международного права
|Пенcионеры в Армении смогут бесплатно посещать спектакли и концерты
|Жирайру Сефиляну вновь отказано в получении гражданства Армении задним числом
|Глава Минсоцтруда: Медобслуживание армянским пенсионерам будет обеспечено в рамках внедрения ОМС
|Армен Саркисян не поддерживает каких-либо отношений с Сержем Саргсяном
|Новая рекламная кампания АРАРАТ – триптих о мастерстве, природе и времени
|Сотрудники армянской дочки "РЖД" добились выплаты требуемых надбавок к зарплате
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|Пашинян: Пусть никто не думает, что может безнаказанно грабить народ и наслаждаться награбленным
|США: Пришло время сторонам карабахского конфликта отказаться от взаимных обвинений и упреков и начать готовить население к миру
|Пашинян: Армения должна развиваться по формуле - счастливая личность, заботливое общество, сильное государство
|Предвыборный штаб блока <Мой шаг> возглавит Сурен Папикян
|Фонды "Мой шаг" и "Ереван - моя любовь" будут сотрудничать
|Участники саммита ОДКБ договорились увеличивать взаимные поставки оружия.
|Никол Пашинян в Астане принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
|Президент Казахстана считает, что новым генсеком ОДКБ станет представитель Белоруссии
|СМИ: Ереван не позволил Алиеву принять участие в саммите ОДКБ
|Дмитрий Песков: Главы стран ОДКБ примут решение по кандидатуре генерального секретаря организации 6 декабря в Санкт- Петербурге
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 9 ноября
|Эксперт: Законопроект КГД о деятельности ОО не соответствует демократическим принципам
|Азербайджан подтверждает готовность обменять пленных по принципу всех на всех
|Замминистра обороны признал, что ДТП с участием армейского грузовика результат ведомственных упущений
|И.о. главы МИД Армении на встрече с коллегами по ОДКБ выразил озабоченность гонкой вооружений в регионе
|В рамках уголовного дела о злоупотреблениях в медцентре "Сурб Григор Лусаворич" обвинения предъявлены двум его сотрудникам
|Минтранс Армении разрешит импорт авто с правым рулем, но с некоторыми оговорками
|Омбудсмен Армении участвует в конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов"
|Представители партии "Национально-демократический союз" приняли решение не участвовать в досрочных выборах в парламент
|Пропорциональный список партии "Просвещенная Армения " на декабрьских выборах возглавит ее лидер Эдмон Марукян
|Абоненты Beeline приняли участие в праздновании Всемирного дня качества
|Десятки граждан собрались у здания правительства Армении, требуя разработать программу по приобретению льготного жилья
|Банк ВТБ (Армения) предлагает наилучшие условия ипотечного кредитования по программе «Доступное жилье молодым специалистам»
|Глава Минэнерго Армении отрицает наличие подкупа руководства КРОУ со стороны "Веолиа джур", отразившегося на тарифе
|Не стреляйте в бродячих собак
|Президент Армении вернется в свою резиденцию на Баграмяна,26
|Замминистра обороны Армении назвал "абсолютной ложью" информацию о том, что Баку предложил Еревану произвести обмен пленными
|Зарубежные музыканты продолжат свою работу в Армении
|Поствыборные страсти в Грузии не утихают: избит оппозиционный активист Ремо Погосян
|И.о. министра транспорта, связи и ИТ Армении будет баллотироваться в депутаты в избирательном округе "Арабкир, Давидашен, Ачапняк"
|Правительство Армении направит 249 млн драмов на решение жилищных проблем семей погибших военнослужащих
|Уклонисты от службы в вооруженных силах Армении смогут вернуться на родину и осуществить свой гражданский долг
|Премьер-министр Армении сам будет утверждать порядок использования своего служебного самолета и вертолета
|На организацию и проведение в Армении досрочных парламентских выборов будет направлено 3 млрд драмов
|Юрий Хачатуров вернулся в Армению
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