Пятница, 9 Ноября 2018 15:24

АрмИнфо. Правительство Республики Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан успешно осуществило выпуск еврооблигаций на общую сумму 1,05 млрд. евро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов РК.

Выпуск состоял из двух траншей еврооблигаций по номинальной стоимости: на сумму 525 млн. евро со сроком погашения в 2023 году и ставкой купона 1,55% , и на сумму 525 млн. евро со сроком погашения в 2028 году и ставкой купона 2,375%.

Еврооблигации включены в листинг Лондонской фондовой биржи, и 10-ти летний транш также включен в листинг Биржи Международного финансового центра «Астана».

5 ноября в Лондоне состоялся прайсинг, где приняли участие более 200 инвесторов с общим объем активов более 25 трлн.долл.США. Объем книги заявок составил порядка 3,3 млрд. евро.

Стоимость заимствования по дебютному выпуску Казахстана в евро установлена на уровнях, близких к существующей кривой доходности Мексики, которая имеет более высокий суверенный кредитный рейтинг, что свидетельствует о наличии высокого доверия и интереса со стороны иностранных инвесторов к Казахстану.

С 29 октября по 2 ноября текущего года в Париже, Франкфурте, Амстердаме и Лондоне состоялось 5-дневное роуд-шоу команды представителей министерств финансов, национальной экономики, Национального банка Республики Казахстан и МФЦА.

Казахстан отсутствовал на внешних рынках капитала с июля 2015 года, при этом размещение еврооблигаций, номинированных в евро, является дебютным. Таким образом, дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в евро, установит полноценную кривую доходности в евро, обеспечит диверсификацию валютной корзины правительственного внешнего долга и расширение инвесторской базы, а также установит ценовой ориентир (бэнчмарк) для возможных будущих выпусков казахстанских корпоративных эмитентов. Также для Биржи МФЦА данное размещение стало дебютным, что является важным шагом на пути развития МФЦА как центра привлечения международного капитала. В качестве международных организаторов сделки выступили Citi и Societe Generale, казахстанского организатора - BCC Invest.