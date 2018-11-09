Пятница, 9 Ноября 2018 15:21

АрмИнфо. Пенсионеры в Армении смогут бесплатно посещать спектакли и концерты. Межведомственное Соглашение о запуске соответствующей программы подписали 9-го ноября и.о. министра культуры Армении Лилит Макунц и и.о. министра труда и социальных вопросов Мане Тандилян. По словам Макунц, в ходе своих зарубежных поездок, она замечала, что там - за границей, именно люди пенсионного возраста, пользуются всеми благами жизни. "Именно пенсионеры больше всех путешествуют, посещают культурные мероприятия, в особенности в странах Европы", - указала она.

Идея в рамках имеющихся финансовых ресурсов обеспечить аналогичную возможность также армянским пенсионерам, воодушевила также главу минсоцтруда Манэ Тандилян. Руководители учреждений культуры также с радостью согласились предоставить определенное количество билетов с каждого мероприятия. При этом количество билетов может варьироваться от 2,5% до 20% от сидящих мест в зале. По подсчетам, ежемесячно программой могут воспользоваться около 2 тысяч пенсионеров. Распределением билетов между пенсионерами будет заниматься

минсоцтруда. Отметим, что по положению на 1 января 2018 года в Армении 455 609 пенсионеров, вместо прошлогоднего показателя в 462 754 человек.