Пятница, 9 Ноября 2018 15:12

АрмИнфо. Члену партии "Сасна црер", герою карабахской войны Жирайру Сефиляну вновь отказано в получении гражданства Армении задним числом. Об этом сообщил пресс-секретарь Сефиляна Ваагн Авакян.

Он отметил, что Сефилян еще 1 августа обратился за получением гражданства РА задним числом. В настоящее время рассматривается второе заявление Сефиляна на получение гражданства РА по обычной процедуре.

Отметим, что Сефилян проживает в Армении с 90-ых годов, однако ему постоянно отказывается в предоставлении гражданства РА.