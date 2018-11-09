Пятница, 9 Ноября 2018 14:47

АрмИнфо. Вопрос предоставления качественных медицинских услуг пенсионерам может быть решен в рамках внедрения обязательного медицинского страхования. Об этом заявила и.о. министра труда и по социальным вопросам Армении Мане Тиндилян на пресс-конференции 9-го ноября.

По ее словам, сколько бы не повышалась пенсия, она не сможет обеспечить им право пользоваться всем спектром необходимых медуслуг. Таким образом, как считает глава социального ведомства, вопрос будет решен только после окончательного внедрения системы медстрахования.

Отметим, что процесс поэтапного внедрения системы обязательного медицинского страхования (ОМС) стартовал в Армении с 1 октября 2017 года и бенефициарами первой очереди соцпакета стали госслужащие. Тем не менее, 7 ноября исполняющий обязанности министра здравоохранения Арсен Торосян заявил, что система ОМС в Армении может быть внедрена в течение 3-4 лет. По его словам, в настоящее время Министерство здравоохранения РА готовит правовую базу для внедрения новой системы.

Регулировать систему будет Национальный фонд, который и будет выдавать страховые полисы. "Государство заинтересовано в том, чтобы граждане были здоровыми и обращались за медпомощью как можно реже. Госаппарат от страховых выплат не зависит, в то время как выручка частных компаний напрямую связана со страховыми полисами и количеством больных (чем больше, тем лучше)", - отметил Арсен Торосян. При этом, при наличии единого органа страхования можно будет сэкономить на административных расходах, которые составят не более 2% от общего бюджета. В то же время, и.о. министра подчеркнул, что в настоящее время идут обсуждения по вопросу о том, кто станет бенефициаром будущей системы - все работающие или все граждане страны, включая детей и пенсионеров.

Тем не менее, на сегодня остается открытым вопрос с неработающими гражданами, а также пенсионерами и детьми, так как бюджет не в состоянии брать на себя дополнительные нагрузки. Ранее экс-глава Минздрава Левон Алтунян заявил, что по предварительным экспертным подсчетам, полис обязательного медицинского страхования для работающих граждан Армении, которые не являются госслужащими и не числятся в списках наиболее нуждающихся граждан РА по соцпрограмме "Парос", ежемесячно будет обходиться в 6 тыс. драмов.