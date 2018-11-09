Пятница, 9 Ноября 2018 14:46

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян не поддерживает каких-либо отношений со своим предшественником Сержем Саргсяном. Об этом заявил в беседе с журналистами 9 ноября президент Армении Армен Саркисян.

<К сожалению, в последнее время у меня с ним нет никаких отношений. Я не встречался с ним>,- заверил он. Касаясь переноса своей резиденции в здание по адресу Баграмяна 26 (бывшая резиденция президентов Армении, ред.), Саркисян заявил, что это оптимальное решение. <Для меня не важно, в каком здании я буду работать. Это важно для сотрудников. К сожалению, здание на Маштоца 47 (бывший дом приемов правительства, ред.), которое просто великолепно, неудобно для сотрудников>,- заявил он.

Саркисян выразил готовность и впредь сотрудничать и с правительством, и с парламентом во благо страны. Он также заметил, что для окончательного переезда парламент должен принять соответствующий закон, проект которого был одобрен правительством.