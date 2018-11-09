Пятница, 9 Ноября 2018 14:33

АрмИнфо.Коньячный бренд АРАРАТ запускает новую рекламную кампанию, раскрывая новые грани производства в продолжение коммуникативной платформы «От сердца к сердцу».

Разработанная вместе с международным агентством TBWAMoscow, рекламная кампания «Из сердца Армении» – это иллюстративно насыщенное, витражное повествование об уникальных особенностях армянского коньяка АРАРАТ: щедрой природе Армении, отточенном веками мастерстве, непостижимой страсти к любимому делу и искусстве степенного терпения.

Создание аутентичного коньяка – рукотворный процесс, представляющий собой каскад творческого мастерства, каждый ярус которого глубже раскрывается виртуозным исполнением последующего. Иллюстрируя процесс создания коньяка и отражая сегментацию гаммы коньяков АРАРАТ, новая кампания выполнена в форме триптиха, каждый фрагмент которого повествует о том или ином эпизоде создания продукта.

Рожден природой, создан мастерством

Звездные коньяки АРАРАТ в рамках новой кампании транслируют одну из важнейших составляющих производства – использование исключительно армянских эндемичных сортов винограда, качество которого мониторируется специалистами Ереванского коньячного завода не только на момент ежегодного закупа, но и на протяжении всего года. В композиционном фокусе иллюстрации – бутылка коньяка АРАРАТ 5 звезд, насыщенный фон которой украшает виноград Араратской долины, фрагмент дистилляционного аппарата и дубовая бочка, символично подсказывающие зрителю весь путь становления коньяка АРАРАТ. Таким образом, в своей новой кампании АРАРАТ приглашает рассмотреть всю производственную спираль изготовления коньяка – от винограда до готовой бутылки, что, являясь своеобразным художественным преломлением, подчеркивает одну из неоспоримых достоинств коньяков АРАРАТ - совершение абсолютно всех производственных этапов на Ереванском коньячном заводе.

Искусство тонких сочетаний

Визуальное решение для более выдержанных коньяков АРАРАТ апеллирует к самому творческому из всех этапов создания коньяка – искусству купажа. Тщательный отбор коньячных спиртов и мастерство их изящного сочетания часто метафорично сравнивают с искусством парфюмерного дела, живописи или написанием музыки. Коньяки АРАРАТ создаются мастерами, опыт которых десятилетиями оттачивал их знания и посвящал во все тонкости профессии. С целевой аудиторией вдохновляющих и вдохновляющихся женщин, способных не только по достоинству оценивать искусство, но и увидеть в нем гармонию филигранных сочетаний, рекламная кампания премиального сегмента визуализирует коньяк АРАРАТ Ани, перспективу которого замыкают десятки коньячных спиртов различных лет выдержки, сочетание которых и создает легендарные армянские коньяки АРАРАТ.

То, что создано временем, становится историей

Супер-премиальная гамма АРАРАТ, в которую входят наиболее выдержанные коньяки АРАРАТ Васпуракан (Тонакан) и АРАРАТ Наири, метафорически представляет время как незаменимого участника творческого процесса. Выдержка – самый долгий этап создания коньяков, требующий не только знаний, мастерства, но и смиренного терпения. Именно с течением времени коньячный спирт, выдерживаясь в дубовой бочке, раскрывает все богатство виноградной лозы и рождает многообразие органолептической палитры. Помещенное в сердцевину многолетнего дуба, изображение коньяка АРАРАТ Наири иллюстративно рифмуется с 20-летней выдержкой коньяка Наири и обилием колец дуба, что символизирует вековой возраст дерева.

Принт-серия новой рекламной кампании выполнена фотографом Барри Макароу (Barry Makariou). Известный по своим работам с такими люксовыми брендами как Rolex и Tom Ford, Барри Макароу – один из лучших мастеров натюрмортной съемки, работающих с культовой камерой Hasselblad.

«Для нас было важно не только рассказать визуальную историю, но и передать всю премиальность продукта. Съемки проходили с большим количеством реквизита, без единой компьютерно- генерированной дорисовки, что, на мой взгляд, обеспечило аутентичность и эмоциональную насыщенность работ. В ходе съемочного процесса страсть и неподдельное увлечение брендом чувствовались в каждой детали, которая, конечно же, отрабатывалась максимально», - отмечает Барри Макароу.

«Вторая часть рекламной кампании «АРАРАТ. От Сердца к Сердцу» - это своеобразное погружение в самое сердце производства коньяка АРАРАТ, приглашение совершить путешествие по всей истории создания коньяка: от винограда до бокала. Этой кампанией мы хотели поделиться и представить основные этапы производства, чтоб подчеркнуть и усилить наши отличительные черты: щедрость армянской земли, тонкое владение искусством смешивания и историю, которая создается процессом выдержки. Разработка концепции визуализации, которая раскрыла бы этапы производств и одновременно сохранила бы эмоциональную связь с нашим потребителем, была настоящим вызовом. Мне кажется, команда справилась с задачей и показала, что АРАРАТ – это еще и история наших мастеров, на протяжении многих лет преданных своему делу и всегда с особой гордостью и открытым сердцем поднимающих бокал АРАРАТ», - подчеркивает Карин Мадельрье, директор по продажам и маркетингу Ереванского коньячного завода.

«При подготовке новой рекламной кампании для АРАРАТ перед агентством TBWAMoscow стояла задача отразить и сам процесс производства коньяка, и главные ценности бренда. Уникальное историческое наследие бренда, его происхождение и мастерство создающих коньяк людей, натолкнули нас на мысль о схожести АРАРАТ и самой Армении. Щедрая природа, древняя история, особенные люди — все это Армения, и все это — АРАРАТ. Главные отличительные черты Армении присущи и коньякам Арарат. Эти черты делают их тем, что они есть. Так родилась идея: «Коньяки АРАРАТ созданы самой Арменией и стали ее неотъемлемой частью», - говорит старший копирайтер TBWAMoscow Алена Панкова.

.