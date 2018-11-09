Пятница, 9 Ноября 2018 13:03

АрмИнфо. Сотрудники ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД) - "дочки РЖД" - добились выплаты требуемых надбавок к зарплате.

Как сообщил корреспонденту АрмИнфо пресс-секретарь компании Рубен Грдзелян, работа железной дороги восстановлена в полном объеме, руководство и сотрудники пришли к согласию относительно выплаты премий.Согласно информации представителя ЮКЖД, железнодорожное сообщение на данный момент восстановлено по всем направлениям.

Отметим, что сотрудники компании, недовольные лишением их надбавок к зарплатам, несколько дней подряд бастовали на нескольких направлениях. 5 ноября сотрудники ЮКЖД перекрыли железные пути Ереван-Шоржа (Севан) на участке села Цовагюх. Они были недовольны лишением их премий. 7 ноября машинисты перекрыли дорогу и во второй по значимости город Гюмри, электрички не ходили, в Айруме тбилисский поезд встал, пассажиров развозили на автобусах. Между тем, ЮКЖД является одним крупных работодателей Республики Армения с коллективом более чем в 3 тысячи человек.

8-го ноября пресс-секретарь ЮКЖД сообщил АрмИнфо, что руководство компании в настоящее время ведет переговоры с целью вернуться к нормальной работе "с учетом того, что вызываемая недовольство сотрудников система начислений премий в настоящий момент (с сентября) пересматривается". Тем не менее, по данным источников АрмИнфо, в ЮКЖД снижение размера премиальных выплат обусловлено спадом грузоперевозок.

Накануне к вопросу обратился и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоп Аршакян. Он выразил надежду на то, что в скором времени будет найдено решение проблемы, и работа железной дороги восстановится. Вопрос возможного "несправедливого" распределения премиального фонда по схеме "руководству - все, работникам - гроши" он назвал внутренним делом компании, а именно "отношениями между работодателем и сотрудниками". "По концессионному соглашению, компания обязуется инвестировать в развитие и обеспечивать нормальную деятельность железной дороги. Однако какими внутренними процедурами, методами и какой бонусной системой руководствуется компания - это ее корпоративная политика. Главное, чтобы железная дорога работала нормально", - указал Аршакян. Касаясь дела в связи с возможными злоупотреблениями в ЮКЖД, и.о. главы Минтранса призвал с этим вопросом обратиться к правоохранительным органам, поскольку вопрос находится в их компетенции. Вместе с тем он заявил, что вопрос об аннулировании контракта с компанией "Российские железные дороги", в концессионном управлении которой находится ЮКЖД - в повестке дня правительства Армении не стоит.

Напомним, что в середине августа прошли обыски в ЗАО "Южно-кавказская железная дорога". Сотрудники КГД РА в сопровождении спецназа провели обыски в управлении компании. В отношении ЮКЖД тогда было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты НДС в размере 9,7 миллиона драмов. Как сообщалось, одним из направлений проверок могут стать и ассигнования бюджета Армении, направляемые ЮКЖД в целях компенсации ставок тарифов на пассажирские перевозки. По информации газеты "Коммерсант", в ходе последней встречи Пашинян-Путин в Москве армянский премьер заявил, что в армянской "дочке" РЖД - ЮКЖД выявлены злоупотребления на сумму в $60 млн. Премьер-министр констатировал, что его слова можно считать официальной информацией.