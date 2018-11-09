Пятница, 9 Ноября 2018 12:46

АрмИнфо.Демократизация Армении не имеет обратного пути. Об этом на встрече с представителями армянской общины Казахстана и Узбекистана в Астане заявил и.о.премьера РА Никол Пашинян.

"В Армении не может быть диктатуры. СМИ республики никогда не были столь свободными, как сейчас. Революция произошла также в умах людей, они переосмыслили свою роль, свои взаимоотношения. Свидетельством тому является тот факт, что иностранцы в Армении больше всего удивляются людьми, у них складывается такое впечатление, что мы все - одна семья. И это является самым важным изменением после революции. Народ восстал против авторитаризма, олигархии, и больше не допустит их восстановления",- заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что самым разрушающим явлением для политической системы Армении являлась псевдооппозиция. "Думаю, это явление началось с 1998 года. Но мы не пойдем по этому пути. Мы не намерены искусственно создавать оппозицию, оппозиция должна создавать саму себя. В Армении долго не было ни легитимной власти, ни оппозиции, поэтому народ потерял веру в политические силы. Во время предстоящих выборов народ сам решит, кто есть оппозиция, кто - власть",- резюмировал Пашинян.