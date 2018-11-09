Пятница, 9 Ноября 2018 12:26

АрмИнфо.Накануне Армен Саркисян с рабочим визитом посетил Гюмри, где ознакомился с условиями здания, предоставленного геологическому музею.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, Саркисян осмотрел здание, где в прошлом располагалась хирургическая клиника им. Галуста Гюльбенкяна.

В беседе с журналистами президент напомнил, что во время прошлого визита в Гюмри он обещал следить за будущим здания геологического музея. "Я приехал, чтобы увидеть здание будущего музея и подумать, как могу помочь в данном вопросе. Существуют различные способы оказания поддержки: лично и посредством друзей, благотворительных программ. Этот музей станет одним из привлекательных мест в Гюмри", - отметил президент Армен Саркисян.

"Гюмри должен восстановиться, Гюмри должен быть реанимирован и жить жизнью гюмрийцев, поскольку имеющееся у нас наследие является особенным, и мы не можем его потерять. Гюмри своей уникальной историей занимает особое место, поскольку, прежде всего, это город, где сохранили старое, где сохранили наследие ", - подчеркнул президент и отметил важность также развития туризма и увеличения турпотока.

В качестве председателя международного совета благотворительного Фонда "Ереван, моя любовь" Армен Саркисян сообщил, что фонд покроет все расходы, необходимые для реставрации здания. "По всей вероятности, будет необходимость также в создании благотворительной организации под названием "Гюмри, моя любовь"", - отметил президент.

Данная программа не первый проект, проводимый Арменом Саркисяном в Гюмри. В прошлом при его поддержке был отреставрирован Музей народной архитектуры и городского быта Гюмри, который президент РА также посетил в рамках этого визита. Саркисяну были представлены программы музея и существующие проблемы, которые также нуждаются в решении.

Президент Армении также побывал в Технологическом центре Гюмри, ознакомился с проводимыми проектами. В центре креативных технологий "Тумо Гюмри" президент побеседовал с воспитанниками, ознакомившись с проводимой ими работой и их интересами. Президент сообщил, что в ближайшее время вновь посетит технологический центр, но уже с более комплексной программой.

Затем, Саркисян зашел в инклюзивную кафе-пекарню "Арегак", уникальную своей атмосферой, программой и миссией. В кафе-пекарне работают молодые люди с инвалидностью и родители детей с инвалидностью.