Пятница, 9 Ноября 2018 12:25

АрмИнфо.Не установив истину, невозможно идти вперед. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с представителями армянской общины Казахстана и Узбекистана в Астане.

Как отметил Пашинян, в апреле текущего года народ встал на борьбу с порочными явлениями, заявив, что так дальше продолжаться не может. "Необходимо понять причину деградации простых правил в нашей стране. Это самая большая концептуальная задача. Коррупционные преступления должны быть раскрыты или нет? Это серьезный вопрос и мое мнение, что все украденное у народа должно быть возвращено до копейки. Истина должна быть установлена. Но это не означает, что надо осуществлять вендетты, ставить гильотины. Мы должны создать определенные условия для достижения национального согласия.

Те, кто вернет народу награбленное, возможно, в их отношении будет некоторое снисхождение. А если нет, то в их отношении правосудие будет действовать в полной мере. Нашей стране нанесен ущерб, как во внутриполитической, так и внешнеполитической сферах. Пусть никто не думает, что может безнаказанно грабить народ и уехать наслаждаться награбленным. Такого не будет", - резюмировал Пашинян.