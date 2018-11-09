Пятница, 9 Ноября 2018 12:23

АрмИнфо.Соединенные Штаты воодушевлены недавними конструктивными контактами между сторонами нагорно-карабахского конфликта на уровне глав государств и министров иностранных дел. Об этом заявил и.о. заместителя главы миссии США в ОБСЕ Грегорий Макрис (Gregory Macris) в ходе заседания Постоянного совета ОБСЕ.

При этом он выразил убеждение, что эти контакты приносят прямые и положительные дивиденды, поскольку сопредседатели после визита в регион констатировали спад напряжения в зоне конфликта в течение последних двух месяцев.

В этой связи, он в очередной раз подчеркнул содействие США усилиям Минской группы ОБСЕ и Личного представителя действующего по нахождению путей мирного урегулирования конфликта.

"Стороны должны воспользоваться предоставленной возможностью и найти способы продвижения переговорного процесса. Сопредседатели предложили ряд действий, которые стороны могут предпринять для дальнейшего снижения напряженности и улучшения коммуникации. Соединенные Штаты поддерживают эти рекомендации. Аналогичным образом США поддерживают меры по сокращению напряженности вдоль линии соприкосновения, такие как расширение возможностей офиса Личного представителя ОБСЕ и создание механизмов по расследованию инцидентов. Соединенные Штаты считают, что встреча министров иностранных дел может придать новый импульс дискуссиям по выполнению этих мер", - отметил Макрис.

В тоже время он подчеркнул, что конфликт длится слишком долго, и пришло время для того, чтобы стороны отказались от взаимных обвинений и упреков, и начали готовить население к миру. Макрис подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают меры по укреплению доверия и расширению диалога между армянами и азербайджанцами, которые могут стабилизировать ситуацию в области безопасности и создать более конструктивную атмосферу для переговоров. "Лица, участвующие в диалоге, должны быть в состоянии сделать это свободно, не опасаясь преследований или упреков, когда они возвращаются домой. Мы придаем большое значение урегулированию конфликтов в регионе ОБСЕ, включая нагорно-карабахский конфликт, при серьезном вовлечении сопредседателей Минской группы. Именно поэтому Соединенные Штаты в последние недели направили послов высокого уровня - таких как советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон и заместитель помощника госсекретаря Джордж Кент - в Армению и Азербайджан", - отметил замглавы мисси США в ОБСЕ.

При этом он высоко оценил деятельность офиса Каспршика по стабилизации ситуации на местах, и выразил ей полную поддержку.

В заключение он подчеркнул, что в Вашингтоне разделяют точку зрения о том, что у конфликта нет военного пути решения. "Статус-кво неприемлем. Соединенные Штаты преисполнены решимости работать со сторонами, в поисках долгосрочного и мирного решения конфликта, основанного на принципах Хельсинкского Заключительного акта, в частности, неприменение силы или угроза силой, территориальная целостность и право народов на самоопределение", - резюмировал Макрис.