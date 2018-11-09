Пятница, 9 Ноября 2018 11:49

АрмИнфо.После революции в Армении наблюдается тенденция иммиграции. Об этом на встрече с представителями армянских общин Казахстана и Узбекистана в Астане заявил и.о. премьера РА Никол Пашинян.

"Баланс между выехавшими и приехавшими в Армению с мая по октябрь текущего года составил плюс 13 тысяч, вместо 9 тысяч за аналогичный период прошлого года. Надеюсь, что эта цифра увеличиться в десятки раз. Мы хотим, чтобы Армения развивалась по следующей формуле - счастливая личность, заботливое общество, сильное государство. Если сконцентрировать весь наш потенциал, мы достигнем реализации этой формулы. Мы действительно сильная нация с большим потенциалом, но, к сожалению, мы до сих пор не использовали его. Революция произошла не только на политическом поле, но и в сознании людей, и это должно отражаться в их консолидации и использовании их потенциала во благо родине. Нашим самым большим упущением было то, что до сих пор мы не сумели сформировать единую повестку. Но после революции у нас появилась энергия и воодушевление для превращения Армении в такую страну, которая могла бы достойно защищать себя, быть привлекательной для инвестиций и для жизни в ней",- заявил Пашинян.

В ходе встречи ряд предпринимателей выразили желание инвестировать средства в экономику Армении. В этом контексте Пашинян заверил, что сегодня на этом пути нет никаких препятствий: "Сегодня есть все возможности для реализации инвестиций, но именно от нас зависит, будут ли они использованы в полной мере". И.о. премьера заверил, что сегодня в Армении осуществляется политика по поощрению труда. "Сегодня правительство работает над созданием карты мирового армянства с тем, чтобы мы знали, какой потенциал, в какой сфере у нас есть, и как его более целесообразно использовать",- резюмировал Пашинян.