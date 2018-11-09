Пятница, 9 Ноября 2018 11:15

АрмИнфо.Исполняющий обязанности министра территориального управления и развития Армении Сурен Папикян возглавит предвыборный штаб блока <Мой шаг>. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.

<Дорогие соотечественники, сообщаю, что на предстоящих 9 декабря внеочередных выборах в Национальное Собрание Армении имею честь возглавить предвыборный штаб блока "Мой шаг". Взятая нами в этом ответственном и обязывающем деле миссия заключается в одном - обеспечить свободные и честные выборы и укрепить окончательную победу граждан Республики Армения>, - написал он.