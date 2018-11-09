Пятница, 9 Ноября 2018 10:56

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян принял супругу исполняющего обязанности премьер-министра РА Никола Пашиняна Анну Акопян.

Как передает пресс-служба президента РА, в ходе встречи Анна Акопян представила Армену Саркисяну деятельность возглавляемого ею фонда "Мой шаг". Собеседники обсудили возможности сотрудничества фондов "Ереван - моя любовь" и "Мой шаг ". В этом контексте была подчеркнута важность реализации совместных социальных, образовательных, культурных и благотворительных программ с участием Анны Акопян и супруги президента РА Нуне Саркисян.

Отметим, что созданный Анной Акопян фонд "Мой шаг" уже обеспечил 18 бенефициаров ликвидированного фонда "Луйс" недостающими стипендиями. Этого удалось достичь благодаря сотрудничеству с фондом "Виталий Григорянц", вложившим в это дело $222 тыс. Кроме того, первые пожертвования осуществил канадский бизнесмен армянского происхождения Ван Лапоян, передавший фонду "Мой шаг" $70 тыс, а также Армянский всеобщий благотворительный союз, предоставивший $200 тыс.