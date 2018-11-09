Пятница, 9 Ноября 2018 10:33

АрмИнфо. "Выражаем твердое намерение совместно развивать оборонно-промышленные комплексы наших государств путем увеличения объемов взаимных поставок вооружения, военной и специальной техники и предоставления услуг в данной сфере, налаживания тесных кооперационных связей оборонных предприятий и организаций, а также расширения научно- технического сотрудничества".

Об этом говорится в в подписанной сегодня на саммите ОДКБ в Астане Декларации Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности.

Как сообщает ТАСС, кроме того, члены Совета коллективной безопасности ОДКБ подтвердили курс на укрепление оборонного потенциала государств, входящих в организацию. Стороны также отметили важность принятых на нынешней сессии СКБ ОДКБ решений по совершенствованию подготовки войск (Коллективных сил) ОДКБ, структуры и состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ и систем управления коллективными силами Организации. Особое внимание уделено оснащению этих войск современными видами вооружения и военной техники, повышению эффективности проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки. Страны ОДКБ также считают, что вклад Организации в укрепление международной безопасности растет, она может достойно участвовать в миротворческой деятельности ООН.