Четверг, 8 Ноября 2018 20:34

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян принял участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, в котором также приняли участие лидеры государств-членов ОДКБ: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Сначала состоялась встреча глав государств в узком, а затем в расширенном составе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Армении.

Соглано источнику, члены Совета коллективной безопасности обсудили проблемы международной и региональной безопасности, вопросы взаимодействия государств- членов ОДКБ в формате Организации и на международной арене. Учитывая тот факт, что в 2018-2019 гг. председательство в ОДКБ переходит Кыргызской Республике, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков представил приоритеты председательства своей страны.

По итогам саммита принят ряд документов, в том числе "Декларация Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности" и "Заявление глав государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций".

Главы государств приняли решения, которые направлены на совершенствование действующей в рамках ОДКБ системы реагирования на кризисные ситуации, противодействие незаконной миграции, развитие скоординированной информационной политики, уточнение состава воинских контингентов и формирований коллективных сил, утверждение кандидатуры председателя Межгосударственной комиссии по военно- экономическому сотрудничеству.

Были также приняты документы о правовом оформлении статусов наблюдателя и партнера ОДКБ, принятие которых открывает возможности для утверждения сотрудничества Организации с третьими странами на качественно новом уровне.

В ходе встречи был затронут также вопрос о назначении Генерального секретаря ОДКБ. Стороны договорились продолжить обсуждение этого вопроса на встрече 6 декабря в Санкт-Петербурге. В то же время будет проведена работа по разработке соответствующих норм, регулирующих связанные с досрочным прекращением полномочий Генерального секретаря вопросы.