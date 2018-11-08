Четверг, 8 Ноября 2018 20:26

АрмИнфо.Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что новым генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) станет представитель Белоруссии. Об этом сообщает ИА ТАСС.

"У нас коллизия в связи с тем, что [Юрий] Хачатуров, представитель Армении, был у нас генсеком и был отозван", - напомнил Назарбаев журналистам по итогам саммита ОДКБ. Президент Казахстана отметил, что "по уставу [ОДКБ] следующей после Армении идет Белоруссия".

"Все главы [государств ОДКБ] сказали, что нам нужен действующий генеральный секретарь с белорусской стороны. Этот вопрос мы определим 6 декабря в Санкт- Петербурге", - пообещал Назарбаев.

Пост генерального секретаря ОДКБ до ноября этого года занимал Юрий Хачатуров. 26 июля Специальная следственная служба Армении предъявила Хачатурову обвинение в свержении конституционного 28 июля суд общей юрисдикции Еревана освободил Хачатурова под подписку о невыезде после выплаты залога в размере 5 млн драмов ($10 тыс.).

2 ноября решением Совета коллективной безопасности ОДКБ Хачатуров был освобожден от должности генерального секретаря организации. Досрочный отзыв инициировала армянская сторона.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что новый генеральный секретарь ОДКБ будет определен главами государств 6 декабря на встрече в Санкт- Петербурге.

Армянская сторона настаивает на том, что пост генсека должен оставаться за Арменией, так как этот вопрос связан не с той или иной личностью, а с уставными нормами пострановой ротации.