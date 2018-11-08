Четверг, 8 Ноября 2018 20:25

АрмИнфо.В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждалась идея пригласить президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммит в Астане в качестве гостя. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на два источника, участвовавших в подготовке заседания Совета коллективной безопасности.

По словам собеседников "Ъ", эту идею высказал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и поддержали некоторые другие лидеры, среди которых называют белорусского президента Александра Лукашенко. Господин Алиев, отмечают источники, был готов посетить Астану, но против этой идеи выступила армянская сторона.

<Главы стран, не входящих в альянс, могут принимать участие в мероприятиях ОДКБ, если с этим согласны все члены организации>, - пояснил высокопоставленный собеседник "Ъ" в делегации одной из стран

- членов организации. В этом случае, по его словам, консенсуса не было.

На просьбу "Ъ" прокомментировать идею приглашения господина Алиева в Астану пресс- секретарь МИД Армении Анна Нагдалян ответила: 'У нас нет такой информации'.

В ОДКБ, напомним, входят шесть стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Отметим, что сегодня в Астане состоялся саммит лидеров стран-частниц ОДКБ, в том числе обсуждался вопрос о назначении нового генсека Организации, место которого на данный момент является вакантным.