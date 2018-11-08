Четверг, 8 Ноября 2018 20:25

АрмИнфо. Решение о том, кто займет пост генсека ОДКБ, будет принято 6 декабря на саммите организации в Санкт-Петербурге, исполняющим обязанности до этого момента останется заместитель генсека Валерий Семериков, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Oб этом сообщают РИА Новости.

"Условились главы государств и правительств принять соответствующее окончательное решение 6 декабря в Санкт-Петербурге. Сейчас пока исполняющий обязанности продолжит работать до 6 декабря", - сказал Песков журналистам.

Напомним, что представитель Армении Юрий Хачатуров покинул должность Генсека ОДКБ 2 ноября по запросу новых властей страны. Хачатуров обвиняется в свержении конституционного строя по так называемому "делу 1 марта 2008 года". В то время он занимал пост главы Ереванского гарнизона. Решением суда от 28-го июля он был арестован, а затем освобожден под залог в размере 5 млн драмов. По тому же делу проходят 2-й президент Армении Роберт Кочарян и экс-глава Министерства обороны РА Микаэл Арутюнян. Сегодня Хачатуров вернулся в Ереван