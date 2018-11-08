Четверг, 8 Ноября 2018 20:24

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 9 ноября текущего года будут обесточены в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 7 на ул. Арзуманян, 27 на ул. Шинарарнери, жилой дом 6 на 1-ом переулке Фучика, жилые дома 4, 7, 5 на 2-ом

переулке Фучика, жилые дома 25, 27 на ул. Маргаряна, школа N 102 и детский сад N 225, собственные дома на 2-ом и 3-ем переулках 4-ой улицы Авана, собственные дома на 4-ой улице Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 8/2, 20/2 на ул. Арцаха, жилой дом 74а на ул. Гаджегорцнери;

10:30-16:30 жилой дом 50 на пр. Маштоца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 22, 22а ан ул. Абовяна, жилой дом 8

на пр. Саят-Нова, жило дом 28/20 на ул. Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жило дом 4 на ул. Фрика и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 абоненты (не являющиеся жильцами) на 1-ой улице Аванесова;

11:00-17:00 жилой дом 76 на ул. Арарарян, жилые дома 2/2, 2/7а на ул. Ширака, жилой дом 3 на 2-ом переулке улицы Ширака, жилой дом 26

на ул. Шарури, собственные дома на 1-ом и 3-ем переулках 12-ой улицы Норагавита, собственные дома на Арташатском шоссе и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 6 на ул. А.Хачатряна, жилые дома 61, 63, 70 на ул. А.Аветисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 71, 75 на ул. Амбардзумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Айки-Сер", "Ост-Шин", Рино", "Бостан", ЗАО "АйДжрнахагиц институт";

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 села Шенаван, Нор Кесария, Геташен и Беркашат;

в Арагацотнском марзе:

11:00-17:00 село Партизан;

в Араратском марзе:

10:00-14:00 частично села Сис и Даштаван;

10:00-13:00 частично село Армаш;

10:00-16:00 частично село Гиневет;

10:30-16:00 , частично улицы С.Акобяна, Андраника, Атарбекяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 частично улицы Шинарарнери, Исраеля Ори, жилые дома 34, 36 на Джермукском шоссе в городе Вайк; частично село Шатин;

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 частично 8-ой микрорайон города Абовян; частные дома Джрвежа; частично частные дома Дзорахбюра; частично село Балаовит;

в Гегаркуникском марзе:

10:30-15:00 квартал "Оренгуй" города Севан; телестанция Семеновки, ЧП <Самвел ев Адриан", ООО "Арцап шин", "Вагаршак ев Арсен", ЧП

"А.Петросян", "В.Варданян", "П.Шахбазян", газозаправочная станция "Алик ММ энд Р", пивной завод и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакском марзе:

10:00-14:00 квартал школы села Казанчи в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 училище города Маралик в Анийском регионе; швейный завод, больница, Амасийское отделение Полиции, компания "Айпост",

станция сотового оператоа "Веон Армения" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) села Амасия в Амасийском регионе;

в Тавушском марзе:

11:30-12:00 Центральный банк города Дилижан;

12:30-13:00 зона отдыха Центрального банка в городе Дилижан;

в Сюникском марзе:

10:00-14:00 села Аджибадж, Нор Астхаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 село Аржис;

11:00-17:00 переулок Саряна в городе Горис.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:080000180.