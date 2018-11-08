Четверг, 8 Ноября 2018 20:22

АрмИнфо. Законопроект КГД о финансовой отчетности общественных организаций (ОО), которая впредь должна быть полностью транспарантной, противоречит принципам выстраивания взаимоотношений между гражданским обществом и властью в демократической стране. Такое мнение 8 ноября в ходе пресс-конференции выразил Председатель ОО Ванадзорского офиса Хельсинской ассамблеи Артур Сакунц.

Он отметил, что общественные организации итак предоставляют в налоговые органы отчетность касательно финансовой деятельности, в частности, о привлекаемых средствах, расходах, пенсионные выплаты, и поэтому требования по заполнению дополнительных форм публичной и непубличной отчетности необоснованы.

Сакунц подчеркнул, что установление тотального контроля во всех сферах деятельности ОО присуще авторитарным государствам. <Власть должна быть подотчетной общественности, а не наоборот>, - заметил он.

А. Сакунц назвал требование о дополнительной отчетности, которую предусматривает новый законопроект КГД, инструментом потенциального вмешательства в деятельность общественных организаций.

<Почему это же требование не выдвигаете в отношении Армянской Апостольской Церкви? Вместо того, чтобы обратить внимание на тех, кто имеет серьезные финансовые обороты, вы пытаетесь привести в налоговое поле тех, кто уже ведет деятельность в рамках налогового законодательсвта>, - сказал А. Сакунц.

Начальник юридического управления КГД Армении Арман Мнацаканян разъяснил, что публичная отчетность ОО будет содержать информацию касательно названия финансируемых органов государственного и местного самоуправления, юрлиц и групп физлиц согласно размеру привлекаемых сумм. Непубличная, по его словам, предусматривает предоставление общественными организациями Ф.И.О финансируемого физлица, при необходимости его паспортные данные и номер общественных услуг. Представитель КГД подчеркнул, что данные станут доступны исключительно контролируемому органу и будут находиться вне налоговых рамок. <Мы не намерены использовать эту информацию для ужесточения налогового контроля>, - заключил он.