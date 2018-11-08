Четверг, 8 Ноября 2018 19:13

АрмИнфо.АрмИнфо - Turan. Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана прокомментировала заявление и.о. министра обороны Армении Давида Тонояна о том, что Ереван не получал официального предложения от Баку об обмене пленных по принципу всех на всех.

B связи с этим Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана заявила, что еще в письме от 29 апреля 2016 года Международному Комитету Красного Креста (МККК) предложила подготовить проект соглашения по немедленному освобождению всех пленных, содержащихся у обеих сторон, а также об обмене в трехдневный срок в будущем всех, кто попадет в плен, а также тел погибших. МККК со своей стороны сообщил, что данное предложение передано армянской стороне, ведется работа по подготовке соглашения.

Кроме того, Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана в ходе встреч в 2017 и 2018 гг. с Международной рабочей группой обсудила поиск без вести пропавших в ходе карабахского конфликта, освобождение всех пленных и заложников, а также обмен в кратчайшие сроки всех пленных по принципу "все на всех".

За последние два года сопредседатели Международной рабочей группы (МРГ) по поиску без вести пропавших Бернхард Клаузен, Светлана Ганнушкина, Паата Закериашвили передали эти предложения в ходе своих визитов в Ереван и в Карабах.

B последний раз в октябре этого года сопредседатели МРГ, совершавшие визит в Армению и Карабах, связались по телефону с азербайджанской стороной, заявив, что планируют в конце ноября этого года организовать в Тбилиси встречу представителей Госкомиссий Азербайджана и Армении.

Госкомиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана довела до сведения сопредседателей МРГ готовность азербайджанской стороны к такой встрече, если основной темой обсуждений станет освобождение в кратчайшие сроки всех пленных, содержащихся у обеих сторон по принципу "все на всех", сообщает Turan.