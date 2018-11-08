Четверг, 8 Ноября 2018 19:02

АрмИнфо.Замминистра обороны Армении Габриел Балаян признал, что ДТП с участием армейского грузовика результат ведомственных упущений.

Напомним, что перевозящий солдат грузовой автомобиль МО РА попал в ДТП на 39 км автодороги Горис-Кубатлы около 12 часов дня 7 ноября. В результате ДТП 4 военнослужащих погибли, еще несколько получили ранения. Всего в машине находилось 26 человек. По факту в СК РА было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 377 ч.3 УК РА.

В беседе с журналистами после правительственного заседания, заместитель главы обороннного ведомства сообщил, что по факту ДТП ведется и служебное расследование и комментарии последуют после результатов расследования. Причин, по его словам, может бытьнесколько, от нарушения правил до технической неисправности автомобиля.