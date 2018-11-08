Четверг, 8 Ноября 2018 17:50

АрмИнфо. И.о. главы МИД РА Зограб Мнацаканян в ходе совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ выразил благодарность Казахстану и партнерам за успешное председательство в Организации, выразив содействие армянской стороны предстоящему киргизскому председательству.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД РА, Мнацаканян коснувшись вопросов повестки заседания, подтвердил решительность Армении продолжить усиление оборонной составляющей стран-членов ОДКБ, а также укрепление усилий по борьбе с современными вызовами и угрозами.

И.о. министра иностранных дел подчеркнул, что Армения придает серьезное значение всесторонним и совместным усилиям по противодействию международному терроризму и радикализму. Он привлек особое внимание на угрозы, связанные с возвращением на родину лиц, принимающих участие в вооруженных конфликтов в составе международных террористических группировок. Было отмечено, что этот вопрос является серьезной угрозой для международной безопасности, и нужно быть готовыми предпринимать надлежащие действия для реагирования на эти риски.

Мнацаканян также выразил озабоченность ситуацией на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, а также в связи с вызовами, с которыми столкнулись этническое и религиозное меньшинство региона в результате конфликта.

Вместе с тем, армянский министр отметил важность увеличения миротворческого компонента ОДКБ и шагов по укреплению сотрудничества с ООН.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, Мнацаканян констатировал, что новое правительство Армении неоднократно подтверждало приверженность к исключительно мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. При этом он указал на важность встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана на саммите СНГ в Душанбе, напомнив, что в ходе нее удалось достичь договоренностей, осуществление которых будет способствовать формированию соответствующей атмосферы, способствующей миру.

При этом армянский дипломат отметил, что вопросы безопасности и статуса Арцаха продолжат быть в числе приоритетов Армении. Он также подчеркнул важность вовлеченности Арцаха, с решающим голосом, в процесс мирных переговоров.

Вместе с тем, Мнацаканян отметил важность отказа от милитаристской риторики, констатировав, что это приводит к росту ненависти и недоверия в регионе. И.о. главы МИД Армении также считает вызывающим серьезную обеспокоенность гонку вооружений, которая не способствует урегулированию конфликта