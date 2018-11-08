Четверг, 8 Ноября 2018 17:12

АрмИнфо.В рамках уголовного дела о злоупотреблениях в медцентре "Сурб Григор Лусаворич" обвинения предъявлены двум сотрудникам медучреждения.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе СК РА, в рамках следственных мероприятий были получены документальные данные о вовлеченности в процесс экс-начальника службы по оформлению документов по госзаказу и экс-заместителя главы по лечебной линии поликлиники для взрослых.

"При сопоставлении доказательств им предъявлены обвинения по признакам п1.ч.3 ст. 38- 178 УК РА и ч.2 ст.325 УК РА. Так, по положению на 7 ноября в рамках уголовного дела в качестве обвиняемых вовлечены 3 лица, из которых один - бывший глава медцентра объявлен в розыск", - говорится в сообщении СК РА, при этом подчеркивается, что следствие продолжается для всестороннего расследования дела и выявления круга вовлеченных лиц.

Напомним, что кс-директор медцентра "Григор Лусаворич" Ара Минасян обвиняется в злоупотреблениях, в его отношении объявлен розыск. Согласно материалам дела, экс- директор в сговоре с другими сотрудниками медцентра путем фальсификации документов присвоил сумму в размере 426.343.650 драмов, которая была выделена из бюджета медцентру в рамках программы по соцстрахованию сотрудников госструктур и учреждений. Минасяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 178 УК РА, а также части 2 статьи 325 УК РА. Минасян, согласно СК, скрывается от следствия, место его нахождения не известно. В его отношении объявлен розыск. Следствие представило ходатайство в суд для избрания в отношении Минасяна в качестве меры пресечения ареста. Следствие продолжается.

Отметим, что Ара Минасян является отцом зятя третьего президента Армении Сержа Саргсяна Микаэла Минасяна, который отозван с поста посла РА в Ватикане, Португалии и Мальте