Четверг, 8 Ноября 2018 17:08

АрмИнфо.Министерство транспорта, связи и ИТ после долгих обсуждений нашло решение проблемы, связанной с законодательным запретом ввоза праворульных авто в Армению с 1 октября 2018 года.Об этом сообщил журналистам глава ведомства Акоп Аршакян 8-го ноября в беседе с журналистами..

По словам и.о. министра, импортерам "праворулек" было предложено три варианта решения проблемы: импортировать автомобиль не как транспортное средство (например, на запчасти), машина ввозится транзитом с последующей продажей за рубеж, а в качестве третьего варианта импортеру предоставляется право ввоза автомобиля и его временной (течение года) эксплуатации с требованием переделки с правого руля на левый.

Вместе с тем, как пояснил Аршакян, в правительство будет направлено предложение по третьему варианту, которое позволяет кроме основной проблемы разрешить и ряд других. "Есть сообщения о росте цен на переделку автомобилей в Грузии, и мы предоставляем возможность проводить эти работы в стране, тем самым предоставив дополнительную возможность заработать армянским мастерам", - указал и.о. министра.

Напомним, что с 1 апреля 2018 года бывшим правительством был запрещен импорт в Армению праворульных транспортных средств. Уже с 1 октября запрет будет действовать в рамках требований технического регламента Таможенного союза.

Отметим, что эксперты называют лукавством то, что запрет на импорт дешевых праворульных автомобилей связан с необходимостью обеспечения безопасности на дорогах. Согласно данным Дорожной полиции РА, в 2017 году в Армении зарегистрировано 2553 ДТП, из которых 253 ДТП произошли с участием праворульных транспортных средств, что составляет всего 10% от всего количества дорожных нарушений. Они считают, что решение принято с целью стимулирования спроса на автомобили, производимые в странах ЕАЭС.