Четверг, 8 Ноября 2018 17:07

АрмИнфо. Президент РК Нурсултан Назарбаев открыл заседание Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

"Рад вас приветствовать в Казахстане, в нашей столице Астане по случаю проведения очередного саммита ОДКБ. Выражаю благодарность всем членам Совета коллективной безопасности за то, что лично принимаете сегодня участие в этом мероприятии. В рамках сессии будет заслушаны информация Секретариата ОДКБ, подведены итоги председательства Казахстана в 2018 году, обсуждены актуальные вопросы обеспечения коллективной безопасности в наших странах", - сказал он.

По его словам, также Кыргызстан представит приоритетные направления своего председательствования в ОДКБ, поскольку к этой стране переходит председательство в следующем году.

"Сегодня нам предстоит заслушать информацию о проводимой работе по широкому спектру направлений в рамках ОДКБ, высказаться по текущей международной обстановке и актуальным вопросам взаимодействия", - добавил Глава государства.

Как отметил заместитель Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, проект повестки заседания одобрен и утвержден, всего будет рассмотрено более 20 вопросов.

"В узком составе предлагается рассмотреть и обсудить вопрос об актуальных проблемах международной и региональной безопасности и взаимодействия государств-членов организации в формате ОДКБ", - заключил он.

На заседании Совета стран ОДКБ прибыли и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси - Александр Лукашенко, Кыргызстана - Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана - Эмомали Рахмон и Российской Федерации - Владимир Путин.