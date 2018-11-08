Четверг, 8 Ноября 2018 17:07

АрмИнфо.Омбудсмен Армении Арман Татоян принимает участие II Международной конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".

Как сообщает пресс-служба офиса российского Омбудсмена, мероприятие проходит по инициативе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и при содействии Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека. Мероприятие посвящено 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию принятия Конституции Российской Федерации.

В конференции также принимают участие представители ООН, Совета Европы, Европейской сети Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека, омбудсмены и представители правозащитных институтов Ирана, Киргизии, Греции, Монголии, Азербайджана, Турции, Казахстана, Сербии, Боснии и Герцеговины, Узбекистана, Албании, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, а также представители администрации президента России, Государственной Думы, Совета Федерации, Министерства иностранных дел, экспертного и правозащитного сообщества.