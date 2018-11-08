Четверг, 8 Ноября 2018 17:06

АрмИнфо.Проведение в декабре досрочных выборов в парламент является необоснованным и вредящим государственным и национальным интересам Армении. Об этом говорится в заявлении партии "Национально- демократический союз", поступившем в АрмИнфо.

В заявлении, в частности, говорится: "Мы, как и ряд других партий в Армении, не готовы и не желаем участвовать в навязанной нам игре. Более того, мы не считаем, что поспешное проведение данных выборов будет способствовать обеспечению стабильного политического поля в стране. В данной ситуации общественность лишена возможности выбирать между идеями и программами, и участвовать в формировании видения будущего нашего государства и общества.

Учитывая все выше сказанное, партия "Национально-демократический союз" приняла решение не участвовать в досрочных выборах в Национальное Собрание Армении. Новая Конституция обязывает и дает возможность в новой политической ситуации создать и развить сильные, идейно-концептуальные партии.

Мы пойдем этой дрогой. Время маленьких партий и блоков уже прошло. После окончания выборов, я "Национально-демократический союз" инициирует программу пополнения и развития партии с целью занять то место и роль в государстве, на которую она изначально ".